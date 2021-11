Ampel-Koalition : Ticket nach Berlin: Diese beiden Rheinland-Pfälzer sollen im neuen Kabinett mitmischen

Mainz/Berlin Mit Anne Spiegel (Bündnis90/Die Grünen) und Volker Wissing (FDP) sollen demnächst gleich zwei erfahrene Minister aus Rheinland-Pfalz am Berliner Kabinettstisch sitzen.

Anne Spiegel hatte im Mai 2021 das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten im Land übernommen. Zuvor war sie in Rheinland-Pfalz schon Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz. Die 40-Jährige ist zudem Stellvertreterin von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und war Spitzenkandidatin der Grünen im Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz. An den Verhandlungen zur Ampel-Koalition nahm Anne Spiegel als Mitglied in der „Arbeitsgruppe Klima, Energie, Transformation“ teil.