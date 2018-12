später lesen Anne Spiegel will ihr Ressort nicht abschaffen lassen FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Die rheinland-pfälzische Familien- und Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) hat sich vehement gegen die Forderung der Opposition gewandt, ihr Ressort abzuschaffen. Sie stehe für eine starke Familien- und Frauenpolitik, einen starken Verbraucherschutz und verteidige eine offene und vielfältige Gesellschaft, in der die Demokratie verteidigt werde, sagte Spiegel am Donnerstag im Landtag in Mainz bei der Haushaltsdebatte. dpa