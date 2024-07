Grüne Anne Spiegel zieht es nicht in den Bundestag

Zuletzt war immer wieder über eine Rückkehr Spiegels in die Politik spekuliert worden, vor allem nachdem sie im April dieses Jahres seit Längerem mal wieder bei einem Parteitag der Grünen in Lahnstein war. Die 43-Jährige war von 2016 bis 2021 rheinland-pfälzische Familie- und Integrationsministerin, Anfang 2021 übernahm sie außerdem das Umweltministerium als Nachfolgerin von Ulrike Höfken, die zuvor wegen einer Affäre um rechtswidrige Beförderungen in ihrem Haus ihren Rücktritt erklärt hatte.