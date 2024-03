Psychisch krank und in Behandlung Kriminalfall in der Region Trier: „Es dauerte ein paar Sekunden, bis er tot war“

„Ich habe meinen Vater umgebracht.“ Mit diesen Worten meldet sich eine Frau telefonisch bei der Bitburger Polizei. Es ist ein Dienstagmittag Ende März 2005, und der Polizist am anderen Ende der Leitung glaubt zunächst an einen schlechten Scherz. Erst recht, als sich wenig später herausstellt, dass die Anruferin offenbar psychisch krank und deshalb auch in Behandlung ist. Die Mitte 30-jährige Frau wird auf die Bitburger Polizeiinspektion gebeten, wo sie die Aussage wiederholt.