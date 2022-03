Verkehr : Ab Donnerstag: Spritpreise in Luxemburg für Diesel und Benzin steigen erneut

Update Luxemburg Die Spritpreise im Nachbarland werden erneut angehoben: Was Autofahrer ab Donnerstag für Benzin und Diesel an Luxemburger Tankstellen zahlen.

Vor allem für den Dieselkraftstoff waren die Preise zwar bis Dienstag in Luxemburg stark gesunken. Doch nun ziehen die Spritpreise doch wieder deutlich an. Schon in der Nacht zum Dienstag stiegen die Preise erneut. Und am Donnerstag folgt ein weiterer Anstieg, wie luxemburgische Medien am Mittwochabend berichten: