Anti-Corona-Demo: 100 Euro Bußgeld pro Teilnehmer

Landau Weil sie trotz eines Verbots der Stadt in Landau gegen die Anti-Corona-Maßnahmen demonstriert haben, müssen 57 Personen ein Bußgeld von je 100 Euro zahlen. Das teilte ein Polizeisprecher am Montag auf Anfrage mit.

In Landau hatten sich nach Polizeiangaben am Sonntagabend rund 300 Menschen am Hauptfriedhof versammelt. Nur wenige Demonstranten hätten einen Mund-Nase-Schutz getragen und Abstand eingehalten. Die Polizei stellte Personalien fest und erteilte 57 Platzverweise. Das Verwaltungsgericht Neustadt hatte zuvor nach Angaben der Stadt das Verbot der Kundgebung bestätigt.