Versorgungsmangel Antibiotika für Kinder fehlen: Rheinland-Pfalz will bisher nicht zugelassene Medikamente erlauben

Überall im Land sind Medikamente knapp. Vor allem für Kinder gibt es vielerorts kaum noch Antibiotikasäfte. Das Land Rheinland-Pfalz will den Apotheken deshalb den Verkauf in Deutschland eigentlich nicht zugelassener Medikamante erlauben, wie das Gesundheitsministerium auf TV-Anfrage erklärte. Das für den Arzneimittelverkehr zuständige Landesamt für Soziales werde in einer Allegemeinverfügung den Großhandlungen und Apotheken gestatten, diese Medikamente aus dem Ausland einzuführen. Es geht dabei vor allem um Präparate, deren Verpackung nicht in deutscher Sprache verfasst worden ist. Zuvor hatten bereits Bayern, das Saarland und Nordrhein-Westfalen angekündigt, diese Zulassung zu erleichtern.