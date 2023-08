Mitten im Wahlkampf Freie Wähler verurteilen Flugblatt - Warten auf Antwort von Aiwanger

Der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid, hat das antisemitische Flugblatt aus Schulzeiten des Bundesvorsitzenden Hubert Aiwanger „auf das Schärfste verurteilt“. „Wir sind schockiert darüber, dass jemand dazu in der Lage ist, ein derart widerliches und abstoßendes Flugblatt zu verfassen und in Umlauf zu bringen“, sagte Wefelscheid der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Es darf kein Zweifel daran bestehen, dass Antisemitismus in der Partei Freie Wähler keinen Raum hat. So steht es in unserem Wahlprogramm und so wird es auch von uns politisch gelebt.“