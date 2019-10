Antisemitismus : Wie das Land gegen den Hass kämpft

Trier/Mainz Parlamentspräsident Hering fordert nach dem Anschlag in Halle, Hetze im Netz stärker zu verfolgen.

Landesmedienanstalt, Justizministerium und Medienhäuser starten in Rheinland-Pfalz eine Initiative, um strafbare Hasskommentare im Netz zur Anzeige zu bringen. Justizminister Herbert Mertin (FDP) sagte am Donnerstag im Rechtsausschuss des Mainzer Landtags, dahinter stecke der Gedanke, „eine möglichst schnelle und effiziente Strafverfolgung derartiger Hasskommentare zu ermöglichen“.

Um Hetze im Netz zu bekämpfen, ging das Land nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke in die Offensive, der im Internet lange beleidigt und später von einem Rechtsextremen getötet wurde. Doch auch der jüngste Angriff eines Rechtsradikalen auf eine Synagoge in Halle, bei dem zwei Menschen getötet wurden, hat die Debatte um den Ton in sozialen Netzwerken neu belebt. Der rheinland-pfälzische Antisemitismusbeauftragte Dieter Burgard hatte im TV davon gesprochen, dass er in Kommentaren immer offeneren Judenhass und Aufrufe zur Gewalt lese.