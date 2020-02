Antrag der SPD-Fraktion in Trier : Kommt es in Trier zu einem Airbnb-Verbot?

Airbnb-Vermietungen sorgen in Städten mit Wohnungsnot für Ärger - wie in Trier. Foto: dpa/Jens Kalaene

Trier Der Trierer SPD-Chef Sven Teuber fordert in einem Antrag, die Zweckentfremdung von Wohnraum in der Stadt zu begrenzen. Die Wirtschaft warnt, dass eine Satzung auch Auswirkungen für Existenzgründer haben könnte.

Touristen klicken gerne auf das Onlineportal Airbnb, wenn sie in eine Stadt reisen. Vermieter bieten dort an ihre Wohnungen an, was oft günstiger als ein Hotelzimmer ist. Weltstädte wie Paris schimpfen auf das Portal, weil es die Wohnungsnot verschärfe. Die Stadt Trier könnte Anbietern wie Airbnb bald einen Riegel vorschieben. Der Mainzer Landtag hat in der vergangenen Woche ein Gesetz verabschiedet, wonach Kommunen in Rheinland-Pfalz künftig die so genannte Zweckentfremdung von Wohnraum begrenzen können. Der Trierer SPD-Chef Sven Teuber greift die Vorlage mit seiner Fraktion prompt auf und hat für den Stadtrat am 10. März den Antrag gestellt, von dem Landesgesetz Gebrauch zu machen.

„Der Druck auf den Wohnungsmarkt und auf Mieten ist gerade in Trier sehr hoch, so dass es nicht vertretbar ist, wenn Wohnraum nicht vollständig oder zweckentfremdet genutzt wird“, begründet Teuber den Antrag, der unserer Zeitung vorliegt. Innerhalb der vergangenen fünf Jahre seien die monatlichen Kosten bei Neuvermietungen um mehr als 15 Prozent gestiegen. Der Trend werde anhalten. Abmildern könne diesen das neue Landesgesetz, um „die dauerhafte Vermietung der Wohnung als Ferienwohnung“ oder „aus Spekulationsgründen“ freien Leerstand einzuschränken.

Laut des rheinland-pfälzischen Gesetzes dürfen Kommunen künftig einschreiten, wenn Wohnraum länger als zwölf Wochen im Jahr genutzt wird, um Touristen zu beherbergen. Wer ohne Genehmigung gegen Regeln verstößt, dem droht eine Geldbuße von bis zu 50 000 Euro. Kommunen können eigene Satzungen erlassen. Teuber schlägt vor, eine kommunale Satzung in Trier unter anderem mit Wirtschaft, Mietern und Hoteliers zu diskutieren. Er regt eine Experten-Anhörung im Stadtrat an. Ein Beschluss des Rates könne bereits zum 1. Januar 2021 in Kraft treten, hofft er.

Wie groß ist das Problem von Online-Vermietungen aber tatsächlich in Trier? Michael Schmitz, Sprecher der Stadt, teilt mit, dass es im vergangenen Jahr 280 so genannte Kleinbetriebe mit rund 868 Betten gab – „also Privatvermieter“, erläutert Schmitz und fährt fort: „Viele dieser Vermieter bieten ihre Zimmer oder Wohnungen bei verschiedenen Portalen an, darunter auch Airbnb. Auf Airbnb gab es 2019 rund 170 Inserate mit einer Kapazität von 514 Betten aus der Stadt Trier.“ Keinen Aufschluss lieferten die Zahlen darüber, wie viele der Zimmer und Wohnungen tatsächlich komplett dem Markt entzogen seien. „Die Stadtverwaltung sammelt deshalb aus verschiedenen Dezernaten und Ämtern und auch aus Sicht der Touristiker Meinungen dazu, ob der Aufwand einer Zweckentfremdungssatzung gerechtfertigt ist, um zum SPD-Antrag sprechfähig zu sein“, sagt Schmitz. Entscheiden müsse über eine solche Satzung der Trierer Stadtrat.

Beim Mieterverein der Region Trier stößt eine mögliche Satzung auf Wohlwollen. „Airbnb ist in Trier kein großes Problem. Wohnungen sollten aber vermietet werden, um darin zu wohnen“, sagt Geschäftsführerin Anita Merten-Traut, die ansonsten für Trier fordert: „Bauen, bauen, bauen.“ Sie berichtet von Fällen, in denen in Trier ganzen Wohngemeinschaften wegen Eigenbedarfs gekündigt worden sei und die Wohnungen „später in Wahrheit auf Airbnb angeboten wurden“. Partylärm durch feiernde Touristen, die sich für wenige Tage in fremden vier Wänden einquartierten, sei ein anderes Problem. Es gebe in der Stadt bereits Gemeinschaften von Wohnungseigentümern, die Airbnb-Vermietung untersagten, so Merten-Traut.

Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Trier, sieht ein Verbot der Zweckentfremdung von Wohnungen gespalten. Er sagt: „Eine mögliche Satzung könnte insbesondere auch die kurzzeitige, internetgestützte Vermietung von Privatwohnungen einschränken. Das Hotelgewerbe sieht hier zu Recht Handlungsbedarf. Die Branche wird in der Ausübung ihres Gewerbes im Vergleich zu privaten Anbietern benachteiligt, da sie hohe Auflagen im Bereich des Brandschutzes, der Hygiene, der Sicherheit und der Barrierefreiheit einzuhalten hat.“ Er warnt zugleich, dass das Landesgesetz Hürden für Gewerbetreibende und Eigentümer berge. „Insbesondere für Existenzgründer, die oftmals zu Beginn ihrer Tätigkeit Wohnraum nutzen, kann dies ansonsten ein schweres Hindernis darstellen. Insofern bedarf es einer Lösung, die Existenzgründer und andere Branchen nicht zusätzlich belastet“, fordert Glockauer.