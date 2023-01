Interview Gesa Stückmann : Sexting – Wenn Schüler Nacktfotos verschicken ...

Heutzutage habe auch Kinder und Jugendliche Zugriff auf Nacktfotos. Das kann juristische Folgen haben. Foto: picture alliance / dpa/Julian Stratenschulte

Interview Trier ... wird das schnell zum Fall für die Polizei. Eine Juristin erklärt, welche rechtlichen Risiken es für Kinder und Jugendliche im Netz gibt und welches die größten Fehler der Eltern sind.

Von Katharina de Mos Chefreporterin

Gerade, wenn es um das Verschicken von Fotos geht, fragen Schüler Gesa Stückmann Löcher in den Bauch. So vieles gibt es, was man da falsch machen kann!

1700 Seminare zum Thema Recht im Internet hat die Rechtsanwältin bereits gegeben. 150.000 Teilnehmer, darunter auch viele Kinder, Jugendliche und Eltern in der Region Trier, hat sie dabei erreicht. Die Nachfrage steige stetig, weil diese juristischen Seminare eine Lücke im Lehrplan füllten, sagt die Rostocker Anwältin. Unsere Redakteurin Katharina de Mos hat mit ihr über riskante Nackt-Selfies, das Massenphänomen sexuelle Belästigung und die größten Aha-Effekte gesprochen, die Schüler in ihren Seminaren erleben.

Zur Person Rechtsanwältin Gesa Stückmann Foto: TV/Christian Pornhagen Gesa Stückmann ist seit 1996 als Rechtsanwältin in Rostock tätig. Zu ihren Schwerpunkten zählen Erb-, Familien-, Miet und Medienrecht. Deutschlandweit bekannt, ist sie wegen ihres Projekts Law4school. Dieses verfolgt das Ziel, Schüler ab der 5. Klasse, aber auch Eltern und Lehrer in Webinaren für die Risiken und Gefahren des Internets zu sensibilisieren. Zudem berät und vertritt Stückmann Opfer von Cybermobbing.

Frau Stückmann, Sie geben unter dem Titel Law4school auch in Schulen der Region Trier regelmäßig Seminare. Wie kamen Sie dazu?

Gesa Stückmann Da geht es um das Thema Recht im Internet und bei der Smartphone-Nutzung. Ich bin Rechtsanwältin und beschäftige mich mit dem Thema, seit ich 2007 zum ersten Mal einen Fall von Cybermobbing unter Schülern auf dem Tisch hatte. Damals wurde ich von der Schule, wo das passiert war, gebeten, auch mit den Schülern mal was zu dem Thema zu machen. Die Kinder haben mir Löcher in den Bauch gefragt und hatten keine Ahnung, welche rechtlichen Regeln gelten. Daraus ist die Idee entstanden, dass das eigentlich alle erfahren müssten.

Was sind denn die größten Risiken, denen Kinder im Internet ausgesetzt sind?

Stückmann Das ist eine ganze Bandbreite von Risiken. Dadurch, dass Kinder Zugang haben zu dieser großen weiten Welt Internet, sehen sie viel – was Stars oder Influencer machen, wie die sich präsentieren. Und dann denken sie: Das probiere ich jetzt auch mal. Schon Elf- und Zwölfjährige machen deshalb Nackt-Selfies. Vielleicht haben sie die erst mal nur auf ihrem Handy gespeichert, aber dann bekommt einer das Handy in die Hand und schon ist das Bild in der ganzen Schule unterwegs. Oder sie schicken das Bild gezielt jemandem, den sie süß finden oder ihrem Freund. Solche Nacktaufnahmen sind ein Riesen-Thema. Und das Bewusstsein der Kinder, dass solch ein Bild weiterverbreitet werden könnte, ist überhaupt nicht da. Der Schock, wenn es passiert, ist umso größer. Das ist ein nachhaltiger Schaden. Dieses Thema wird die Betroffenen ein Leben lang beschäftigen, weil solch ein Bild einfach immer wieder auftaucht.

Wie verbreitet ist Sexting unter Kindern und Jugendlichen?

Stückmann Unter Jugendlichen ist es recht verbreitet, Es ist ja auch grundsätzlich nichts Schlimmes und nicht verboten. Aber viele sind sich nicht bewusst, wie riskant es ist, jemandem Nacktfotos zu schicken. Wenn eine Partnerschaft endet, will die eine die Fotos vielleicht gelöscht haben, der andere will das nicht, und schon haben wir ein Problem. Oder eine Seite will sich rächen aus verletzter Eitelkeit. Das Risiko, dass diese Aufnahmen in falsche Hände gelangen, ist heute um ein Tausendfaches höher als bei uns früher. Wenn wir solche Aufnahmen gemacht hätten, dann hätten wir sie dem Partner gegeben und irgendwann zurückgefordert. Dann hätte ich es zerrissen und das wäre es gewesen. Heute weiß man ja gar nicht, auf welchen Medien es gespeichert und ob es wirklich gelöscht wurde.

Auch, wenn Sexting nicht verboten ist, gibt es da doch viele juristische Fallstricke…?

Stückmann Genau. Je nachdem, wie alt diejenigen sind, die auf den Nacktfotos oder Videos zu sehen sind, sprechen wir über Kinder- oder Jugendpornografie. Und derartige Dateien zu besitzen, ist strafbar. Wenn in einer Gruppe das Nacktbild einer Zwölfjährigen verteilt wird, dann verbreitet derjenige Kinderpornografie und alle, die in der Gruppe sind und sich das anschauen, besitzen in dem Moment Kinderpornografie. Das Verbreiten und Besitzen von Kinderpornografie ist neuerdings ein Verbrechen, auf das mindestens ein Jahr Gefängnis steht. Das sind Straftatbestände, die für Eltern, wenn dann die Polizei vor der Türe steht und das Haus deswegen durchsuchen will, sehr unschön sind.

Mit welchen Strafen müssen Jugendliche rechnen? Und werden die Eltern auch belangt?

Stückmann Auch wenn die Mindeststrafe für Besitz und Verbreitung von Kinderpornographie angehoben wurde, wird in diesen Fällen von Staatsanwaltschaften und Gerichten versucht, die Möglichkeiten nach Jugendgerichtsgesetz auszuschöpfen. Das bedeutet erzieherische Maßnahmen wie den Besuch eines sozialen Trainingskurses. Die Eltern werden nach aktueller Rechtslage dann belangt, wenn sie selbst kinderpornographische Fotos, die sie auf dem Handy ihrer Kinder gefunden haben, anderen Eltern weiterleiten, auch wenn sie sie nur darauf aufmerksam machen wollen.

Ist es ratsam, dass der Handyvertrag des Kindes über die Mutter und nicht den Vater läuft, um einen Verdacht im Fall der Fälle schneller entkräften zu können?

Stückmann Das ist eigentlich keine schlechte Idee.

Was raten Sie denn Kindern und Jugendlichen?

Stückmann Ich rate dringend, den automatischen Download in WhatsApp abzustellen. Bei den meisten ist der aktiviert und dann werden Bilder direkt aufs Handy geladen. Je länger ich so ein Bild auf meinem Handy habe, desto schwieriger wird es, den Verfolgungsbehörden zu erklären, dass ich es eigentlich gar nicht besitzen will.

Und wenn Ihr sowas bekommt: Dann bitte niemandem schicken! Auch nicht den Eltern oder der Schulleitung. Zudem sollte man, wenn man keine Zeit hat, sofort zu Polizei zu gehen, schon mal bei der Polizei anrufen und erklären, dass man solch ein Bild bekommen hat, dass man es nicht behalten will und es nur behält, um es später der Polizei zu zeigen.

Welche weiteren gängigen Risiken gibt es für junge Menschen im Netz?

Stückmann Fake-Videos sind ein Problem, dagegen kann man auch nur ganz schwer vorgehen. Nötigung ist auch ein Thema. Nehmen wir folgendes Beispiel: Ein Mädchen verschickt ein Oben-ohne-Foto. Der Junge will mehr und setzt sie unter Druck, indem er droht, dass Foto zu teilen. Zudem ist sexuelle Belästigung mittlerweile ein Massenphänomen.

Ein Massenphänomen!? Wie sieht diese sexuelle Belästigung aus?

Stückmann Da werden „Dickpics“ – also Fotos von erigierten Penissen verschickt – von Erwachsenen an Erwachsene, aber auch von Erwachsenen oder älteren Jugendlichen an Kinder. Bei letzterem geht es juristisch dann tatsächlich um sexuellen Missbrauch von Kindern.

Auch Cybergrooming ist eine große Gefahr für Kinder und Jugendliche. Über Internet und Apps nehmen Erwachsene Kontakt zu ihnen auf und bringen ihre Opfer dazu, sich vor der filmenden Webcam auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Da gibt es ein Paragraphenspektrum, mit dem unsere Eltern früher nie etwas zu tun gehabt haben. Durch die Nutzung der neuen Technik werden ständig Straftaten und Persönlichkeitsrechtsverletzungen begangen. Die Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen sind heute so vielfältig – sei es über Online-Spiele, WhatsApp, Instagram, Tiktok, YouTube ... Und die Naivität der Kinder ist groß. Da muss man nur Komplimente machen oder ihnen Geschenke versprechen.

Welche juristischen Wege kann man in solchen Fällen einschlagen?

Stückmann Man kann Strafanzeige stellen. Dann werden Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen, ob eine Straftat vorliegt und welche Strafen es gibt. Davon hat das Opfer aber nichts und es dauert ziemlich lange.

Bei einer Abmahnung im zivilrechtlichen Vorgehen kann ich als Anwältin dem Opfer zum einen die Sicherheit verschaffen: Der Täter macht das nicht noch einmal. Der Täter muss die Anwaltsrechnung bezahlen und es kann eine Geldentschädigung geben. Die hinterlässt bei den Tätern in der Regel mehr Eindruck als wenn irgendwann Monate später Post von der Polizei kommt.

Was sind die größten Fehler, die Eltern machen?

Stückmann Kinder sollten in der Grundschule auf gar keinen Fall ein Smartphone bekommen. Gerade über Messenger-Dienste werden gefährliche Inhalte geschickt: schlimmste Gewaltvideos, Pornografie – sei es als Foto, sei es als Video, da werden volksverhetzende, rechtsradikale Inhalte geteilt. Davor kann ich mein Kind in diesen Messenger-Diensten nicht schützen. Solche Inhalte sind für die Kinder verstörend und verängstigend. Das macht mir große Sorgen.

Ab dem Moment, wenn man Kindern die Technik in die Hand gibt, muss man sie auch begleiten und nicht denken, wenn sie von oben nach unten wischen können, dass sie dann medienkompetent sind. Dazu gehört, sich selbst auch schlau zu machen.

Ist es okay, Fotos von Kindern ins Netz zu stellen?

Stückmann Nein. Das fängt ja auch schon bei den Eltern an, die Babybilder bei Instagram teilen, wo sie nicht hingehören. Viele wissen nicht: Kinder haben auch schon ein Recht am eigenen Bild. Man weiß auch nicht, was mit diesen Fotos im Internet gemacht wird, wer sie sich anschaut, wer sie herunterlädt. Eltern leben ihren Kindern so auch schon vor, alles online zu teilen, und das ist problematisch.

Was sind für Kinder bei Ihren Seminaren die größten Aha-Effekte?

Stückmann Kinder und Jugendliche fragen oft: Müssen meine Eltern dann für mich ins Gefängnis. Nein, das müssen sie nicht. Was aber ziemlich unbekannt ist, ist, dass auch Minderjährige unter 14 für Schäden, die sie anrichten, zivilrechtlich selbst verantwortlich sind. Denn auch Kinder wissen, dass man andere nicht beleidigt oder fertigmacht. Das muss ich niemandem erklären. Der größte Aha-Effekt ist, was das dann alles kostet.

Was kostet es denn?