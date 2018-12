AOK: Neuer Krankenhausplan muss Flexibilität bringen

Der neue Krankenhausplan für Rheinland-Pfalz muss nach dem Willen der AOK im Land Flexibilität bei der Bettenplanung in den Kliniken bringen. „Wir erwarten eine zukunftsweisende, bedarfsgerechte Planung der stationären Kapazitäten, die eine gute Versorgung der Bevölkerung zum Ziel hat und Wirtschaftlichkeitsaspekte nicht außer Acht lässt“, sagte die Vorstandsvorsitzende Martina Niemeyer der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. dpa

Flexibilität sei beispielsweise nötig, um gerade in ländlichen Regionen Sonderlösungen zu finden.

Heute wird Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) den Krankenhausplan für die Jahre 2019 bis 2025 vorstellen. Er betrifft 77 Krankenhäuser an 97 Standorten und regelt unter anderem, wo es wie viele Betten geben wird. Die Ministerin hatte zuletzt einen unter dem Strich „leichten Bettenabbau“ in Aussicht gestellt. Der Landesrechnungshof und ein Gutachten hatten sich für einen viel stärkeren Bettenabbau im vierstelligen Bereich ausgesprochen.

Die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland spricht sich dafür aus, die vom Gemeinsamen Bundesausschuss beschlossenen Qualitätskriterien für Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz zu übernehmen. So könne erreicht werden, dass der neue Landeskrankenhausplan tatsächlich ein „Mehr an Qualität“ bringe. Bätzing-Lichtenthäler hatte sich dafür eingesetzt, die Kriterien nicht automatisch zu übernehmen, damit auch eigene für das Flächenland Rheinland-Pfalz geeignete entwickelt werden könnten.