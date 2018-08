später lesen AOK Rheinland-Pfalz/Saarland steckt Überschuss in Versorgung FOTO: Arno Burgi FOTO: Arno Burgi Teilen

Die AOK, die größte Krankenversicherung in Rheinland-Pfalz und im Saarland, will ihren Überschuss in die Versorgung der Versicherten fließen lassen. Damit sei es auch künftig möglich, neue Modelle wie die Vorsorge für Herz- und Stoffwechselerkrankungen sowie die Vorsorge chronisch Kranker auf den Weg zu bringen, teilte die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland am Donnerstag in Eisenberg mit. dpa