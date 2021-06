Apotheken im Saarland bieten ab Montag digitalen Impfpass an

Auf dem Bildschirm ist ein QR-Code zur Überprüfung des Covid-19 Impfzertifikats zu sehen. Foto: Matthias Balk/dpa

Saarbrücken Apotheken im Saarland stellen ab kommenden Montag einen digitalen Impfnachweis für vollständig Geimpfte aus. Das teilte die Apothekenkammer des Saarlandes am Donnerstag in Saarbrücken mit. In den ersten Tagen werde die Anzahl der Apotheken, die das Angebot machen, nach Einschätzung der Kammer noch begrenzt sein.

Der Präsident der Apothekerkammer des Saarlandes, Manfred Saar, appellierte deshalb an die Bürger, nicht bereits am Montag die saarländischen Apotheken zu stürmen.

Mit dem digitalen Impfpass können Geimpfte ihre Immunisierung per Handy nachweisen und müssen keinen Impfpass mehr bei sich tragen. Es werde ein QR-Code erstellt, den der Nutzer in der CovPassApp oder der Corona-Warn-App hinterlegen könne. Die Ausstellung des Impfnachweises sei kostenlos. Apotheken, die den digitalen Impfpass anbieten, können auf dem Portal „mein-apothekenmanager.de“ gefunden werden.

Ab Montag erhalten außerdem Besucher der vier Impfzentren im Saarland nach ihrer Impfung die EU-weit gültigen Impfzertifikate. Alle, die bereits in Impfzentren eine Erst- oder Zweitimpfung erhalten haben, sollen in den kommenden Wochen ihre Zertifikate postalisch zugesandt bekommen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Personen, die beim Hausarzt geimpft worden sind, erhalten ihre Impfzertifikate demnach schrittweise nach Herstellung der technischen Voraussetzungen ab Ende Juni in den Praxen. Bis zu den Sommerferien sollen nach Angaben des Ministeriums alle Geimpften die Zertifikate erhalten. Im Saarland sind mittlerweile laut Impfdashboard des Robert-Koch-Instituts 50,4 Prozent (Stand: Donnerstag, 11.05 Uhr) der Bevölkerung einmal geimpft. Vollständig geimpft sind 28,2 Prozent. In Bezug auf vollständig Geimpfte hatte das Saarland am Donnerstag die beste Quote im Vergleich zu den anderen Bundesländern.