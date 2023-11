Medikamente gibt es im Notdienst Protest gegen Lauterbach: Darum bleiben am Mittwoch in der Region viele Apotheken zu

Wer am Mittwoch dringend ein Medikament aus der Apotheke braucht, muss sich darauf einstellen, dass er weiterfahren muss. Einige Apotheken in der Region werden an diesem Tag geschlossen sein. Es soll einen Notdienst wie an Wochenenden und an Feiertagen geben. Auf der Internetseite der Landesapothekerkammer können Apotheken gefunden werden, die am Mittwoch einen Notdienst haben.