Bis zu 30 Kilometer Anfahrt : Immer weniger Apotheken – Welche Probleme das in der Region verursacht

ARCHIV - 19.10.2022, Hamburg: Ein Apotheken-Logo hängt an der Eingangsfassade einer Apotheke im Hamburger Stadtteil St. Pauli. Die Zahl der Apotheken in Deutschland sinkt immer weiter. (zu dpa «Zahl der Apotheken schrumpft im Rekordtempo») Foto: Marcus Brandt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Marcus Brandt

Trier Die Zahl der Apotheken in der Region hat sich innerhalb von zehn Jahren deutlich reduziert. Damit werden die Wege für Patienten, die Medikamente benötigen, immer weiter – besonders abends oder am Wochenende eine schwierige Situation.

Die Zahl der Apotheken in Rheinland-Pfalz ist 2022 erneut zurückgegangen – prozentual noch stärker als im Bundesdurchschnitt. 889 Apotheken seien im ganzen Land übrig, 27 weniger als im Vorjahr, berichteten Vertreter des Apothekerverbands in Mainz. In der Region hat sich die Zahl der Apotheken im vergangenen Jahr um sechs reduziert. Gegenüber 2013 gibt es 26 Apotheken weniger in der Region. Allein in Trier machten in den vergangen zehn Jahren elf Apotheken zu.

Vor zehn Jahren habe es noch 1084 Apotheken im Land gegeben, sagte der erste Vorsitzende des Verbands, Andreas Hott. Dieser Rückgang sei prozentual in ganz Deutschland der höchste.

„Apotheken sind eine versorgungsrelevante Einheit, damit Menschen nachts nicht 30, 50 oder 100 Kilometer zwischen der notärztlichen Versorgung und den Medikamenten fahren müssen“, sagte der zweite Vorsitzende des Landesverbands, Jan Francke, Apotheker aus dem Hunsrück. An der Mittelmosel etwa seien die Apotheken bereits bis zu 30 Kilometer voneinander entfernt.

Weite Wege für Menschen an Eifel und Mosel

Das macht sich vor allem abends oder an den Wochenenden bemerkbar, wenn die nächste im Notdienst geöffnete Apotheke kilometerweit entfernt ist. Beispiel Bernkastel-Kues: Am kommenden Sonntag hat dort laut Notdienstkalender der Apothekerkammer keine Apotheke geöffnet. Die nächsten Notdienst-Apotheken befinden sich in Traben-Trarbach (25 Minuten entfernt) oder in Wittlich (20 Minuten). Ähnlich sieht es in Prüm aus. Wer dringend Medikamente braucht, muss am Sonntag nach Arzfeld, Bitburg, Daun oder Gerolstein.

Laut Francke hat es in Rheinland-Pfalz lange Jahre überdurchschnittlich viele Apotheken gegeben. Allerdings seien diese ungleich verteilt gewesen. Viele hätten sich in Städten oder in Stadtnähe befunden. Auf dem Land sei die Apothekendichte ohnehin geringer gewesen.

Der Apothekerverband geht davon aus, dass die Zahl der Apotheken in den nächsten Jahren noch weiter zurückgehen wird. Mehr als ein Drittel der Apotheker und Apothekerinnen in Rheinland-Pfalz seien älter als 60 Jahre. Fast neun Prozent seien bereits 70 Jahre alt, und Nachfolger nur schwer zu finden, sagte Hott.

Warum immer weniger Menschen Apotheker werden

Der Beruf des Apothekers sei in den vergangenen Jahre immer unattraktiver geworden. Die Honorare seien seit zehn Jahren eingefroren (für jedes verschreibungspflichtige Arzneimittel bekommen Apotheker 8,35 Euro). Außerdem ist der Abschlag, den die Apotheken den Krankassen pro verordnetem Medikament gewähren müssen, von 1,77 auf zwei Euro gestiegen. Damit müssten Apotheker auf Teile des Arzneimittel-Honorars verzichten, sagte Hott.

Hinzu käme ein gestiegener Aufwand durch die dauerhaften Lieferprobleme bei Medikamenten. Derzeit gibt es unter anderem immer noch Nachschubprobleme bei Fiebersäften und Antibiotika für Kinder.