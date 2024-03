„Mal schauen, ob es heute klappt“ Apotheker klagen über Probleme beim E-Rezept

Bis vor einiger Zeit ging man mit seinem rosafarbenen Rezept, das man in der Arztpraxis bekommen hatte, in die Apotheke. Dort wurde dann im Computer geschaut, ob das verordnete Medikament vorrätig ist oder ein anderes als auf dem Zettel vermerktes Präparat ausgegeben werden darf. In den meisten Fällen ging man dann mit dem entsprechenden Arzneimittel nach Hause.