Mobilfunknetz App soll während Messwoche bei Ortung von Funklöchern helfen

Handynutzer sollen mit einer App Funklöcher melden, um ein genaueres Bild über Lücken in der Mobilfunkversorgung in Rheinland-Pfalz zu erlangen. Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD) rief am Montag zu einer „Mobilfunkmesswoche“ auf, die vom 18. bis zum 25. Mai stattfinden soll. „Bürgerinnen und Bürger wissen sehr genau, wo es bei ihnen vor Ort noch weiße Flecken in der Mobilfunkversorgung gibt“, wurde Schweitzer in der Mitteilung zitiert. „Jede und Jeder kann mithelfen, Funklöcher aufzuspüren und so zu einer besseren Mobilfunkversorgung beitragen“, hieß es weiter.