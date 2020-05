Appell: „Kein Geld ohne Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit“

Mainz Mehr als 40 Verbände und Einzelpersonen fordern von der rheinland-pfälzischen Landesregierung mehr Engagement für einen wirksamen Klimaschutz, eine ökologische Verkehrs- und Ernährungswende sowie eine zukunftssichere Arbeitswelt und Wirtschaftsweise.

„Die Corona-Maßnahmen haben uns gezeigt, dass Politik und Gesellschaft in der Krise zu entschlossenem Handeln fähig sind“, sagte die Landesvorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Sabine Yacoub, am Mittwoch bei der Vorstellung des Mainzer Appells zur Krisenbewältigung. „Ein ebenso konsequentes Handeln brauchen wir in der Biodiversitäts- und der Klimakrise.“