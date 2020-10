Appelle angesichts steigender Corona-Infektionszahlen

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz.

Mainz In der kühleren Jahreszeit stecken sich wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus an. Regierungschefin Dreyer wendet sich daher an die Bevölkerung. Die Maskenpflicht beschäftigt derweil Justiz und Polizei.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat angesichts der stark steigenden Corona-Infektionen eindringlich an die Rheinland-Pfälzer appelliert. „Es kommt auf jeden Einzelnen an“, sagte Dreyer am Donnerstag in Mainz. „Es sind die kleinen Alltagsentscheidungen, die den großen Unterschied machen können.“

„Wir spüren alle, dass Corona uns mürbe macht. Und dass man am liebsten aus dem Korsett der Regulierungen und der Vorsicht ausbrechen würde“, sagte Dreyer. „Ich verstehe das! Aber wenn wir jetzt nicht aufpassen, verlieren wir alles, für das wir in den letzten Monaten gekämpft und verzichtet haben.“

Ein Überblick über die Situation im Land:

- 170 CORONA-NEUINFEKTIONEN innerhalb von 24 Stunden sind dazu gekommen, meldete das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium. Aktuell seien 1394 Menschen infiziert, 115 mehr als am Vortag. Die anteilig meisten Neuinfektionen gab es weiter im Kreis Neuwied. Dort wurden binnen sieben Tagen 40 Fälle pro 100 000 Einwohner gezählt. In der Stadt Mainz lag der Wert bei 39 nach 33 am Vortag. Deutlich waren die Anstiege in den Kreisen Mainz-Bingen (von 19 auf 29) sowie Kaiserslautern (von 10 auf 24).

- Alarm schlagen die OBERBÜRGERMEISTER von fünf Städten wegen steigender Ausgaben in der Corona-Pandemie. Von Bund und Land fordern die Rathauschefs von Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen, Mainz und Trier in einer Resolution eine „weitere Stärkung der kommunalen Finanzen“. Ordnungsämter beispielsweise seien in der Corona-Krise im Dauereinsatz: Abstandsregeln, Gästelisten, Obergrenzen und Maskenpflicht seien dabei nur die bekanntesten Aspekte der aktuellen Schutzvorgaben, deren Einhaltung kontrolliert werden müsse.

- Experten sind besorgt, dass sich Corona- und Influenzaviren in der bevorstehenden GRIPPESAISON parallel verbreiten und damit das Gesundheitssystem stark herausfordern. Influenzaviren, die die Grippe hervorrufen, zirkulieren nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) schon im Herbst. Die Impfung sollte bis spätestens Mitte Dezember verabreicht werden, lautet der Rat des Gesundheitsministeriums. Hausarztpraxen in Rheinland-Pfalz seien schon jetzt flächendeckend aktiv, sagte Barbara Römer, die Vorsitzende des Hausärzteverbands.

- Mehr als 2000 Verstöße gegen die MASKENPFLICHT haben Polizei und Ordnungsämter beim ersten landesweiten Kontrolltag in Rheinland-Pfalz am Mittwoch festgestellt. In insgesamt 2176 Fälle hätten Betroffene keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen, teilte das Innenministerium mit. Bußgelder mussten demnach aber die wenigsten zahlen: Bei den meisten Betroffenen seien mündliche Verwarnungen ausgesprochen worden, hieß es. Zu den meisten Verstößen kam es in den Wartebereichen von Bus- und Bahnhaltestellen. Die Menschen hätten teilweise irrtümlich angenommen, dass Masken nur in den öffentlichen Verkehrsmitteln und nicht schon im Wartebereich getragen werden müssten.

- Ein Geschwisterpaar aus dem LANDKREIS NEUWIED ist mit einem Eilantrag gegen die regional verhängte Maskenpflicht im Schulunterricht vor Gericht gescheitert. Zwar sei noch offen, ob die Maßnahme für alle Schulen im Gebiet des Landkreises insgesamt rechtmäßig sei, teilte das Verwaltungsgericht Koblenz mit. Der Schutz von Gesundheit und Leben sei aber höher einzustufen als das Interesse der beiden Gymnasiasten, von der Maskenpflicht während des Unterrichts befreit zu werden. Nach Meinung der beiden Schüler ist die Maßnahme unverhältnismäßig. Die Entscheidung im Hauptsacheverfahren steht aber noch aus (Az. 3 L 873/20.KO).

- Vor Beginn der Herbstferien an diesem Freitag (9.10.) wird diskutiert, ob SCHULEN für die Zeit nach den Herbstferien ausreichend gewappnet sind. Lüftungsfragen und Schulbusse stehen im Mittelpunkt der Debatte. Der Philologenverband mahnt das Bildungsministerium, seine Fürsorgepflicht wahrzunehmen. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) betonte: „Die ersten Wochen des Schuljahres 2020/2021 sind angesichts einer historischen Herausforderung wie der Corona-Pandemie sehr gut und ruhig verlaufen.“