Appelle für mehr Frauen in Gemeinderäten und Kreistagen

FOTO: Tim Brakemeier

Vor den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz haben Verbände und Politiker für eine stärkere Vertretung von Frauen in Stadträten, Gemeinderäten und Kreistagen geworben. „Ohne Frauen in den Parlamenten lassen wir elementare Potenziale brach liegen“, erklärte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) zur Begrüßung des „FrauenLandTags“ am Freitag in Mainz. dpa