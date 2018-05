April endet im Südwesten mit Schauern und Gewitter

Der April endet im Westen Deutschlands mit Regenschauern. Der Sonntag beginnt zunächst heiter oder wolkig mit zunächst einzelnen Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Nachmittags zeigen sich Gewitter über dem Bergland. Abends nähern sich von Südwesten her Schauer. Die Meteorologen rechnen mit Starkregen. dpa

Weiter im Osten wird es eher sonnig. Insgesamt dürfte es dort weniger Schauer oder Gewitter geben. Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 25 Grad. In der Nacht zu Montag greift schauerartiger und teils gewittriger Regen dann auch auf den Osten über. Der Montag wird geprägt durch wechselnde Bewölkung und einzelne Schauer. Die Experten des DWD prognostizieren Höchsttemperaturen zwischen 15 und 22 Grad für den letzten Apriltag des Jahres.

In der Nacht zu Dienstag bleibt es meist niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf etwa 7 Grad. Am Tag der Arbeit wird es in beiden Bundesländern gebietsweise wolkig, vereinzelt gehen leichte Schauer nieder. Die Höchsttemperatur dürfte bei 15 Grad liegen, im höheren Bergland steigt das Thermometer höchstens auf 12 Grad. In der Nacht zu Mittwoch wird es wechselnd wolkig, bleibt aber niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken teilweise auf 4 Grad.