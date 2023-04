Reingefallen! Das ist ein Aprilscherz: Region Trier-Luxemburg will die olympischen Sommerspiele 2036

„Jetzt sind wir dran: Die Olympischen Spiele in der Großregion sind besser, als es eine Landesgartenschau je sein könnte“, sagte der Freie-Wähler-Fraktionschef Joachim Streit. Bitburg habe mit dem Internationalen Folklore Festival seit 1965 bewiesen, Gastgeber für die Welt sein zu können. „Was liegt da näher, als in der Housing das Olympische Dorf zu errichten?“, so Streit. Auch der Wittlicher CDU-Abgeordnete Dennis Junk freut sich über „eine großartige Chance“ bei der Entwicklung „dringend notwendiger Infrastrukturprojekte“. „Viele Jugendliche wird das Ziel, bei Olympia in der Heimat dabei zu sein, anspornen und somit einen großen Schub geben“, so Junk.