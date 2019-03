später lesen Aprilwetter zum Wochenbeginn an Rhein, Mosel und Saar Teilen

Nach den Stürmen der vergangenen Wochen bleibt das Wetter auch zum Wochenbeginn wechselhaft an Rhein, Mosel und Saar. Die stürmischen Zeiten neigten sich aber dem Ende entgegen, sagte Markus Übel vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag. dpa