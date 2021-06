Arbeiten am Projekt Klimaneutralität gestartet

Mainz Auf dem Weg zur Klimaneutralität gewinnt Photovoltaik immer mehr an Bedeutung. Der neue Staatssekretär Erwin Manz erklärt, warum beim Klimaschutz Ungeduld sinnvoll sein kann.

Unmittelbar nach dem Start der neuen Landesregierung hat das Klimaschutzministerium die Arbeit an seinem vorrangigen Projekt aufgenommen. „Wir setzen in unserem Haus eine Projektleitung Klimaneutrales Rheinland-Pfalz ein, die direkt bei der Hausleitung angesiedelt ist“, sagt Staatssekretär Erwin Manz (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur. Diese soll noch vor den Sommerferien eine gemeinsame Projektstruktur mit den anderen Ministerien vorschlagen. „Dabei wird zu klären sein, wie die Rollenaufteilung zwischen Leitungsebenen und Arbeitsebenen bei der Umsetzung und der Erfolgskontrolle erfolgt.“

So könnten die vielen Aktivitäten der Landesregierung in Richtung Klimaneutralität stringenter organisiert werden, sagte Manz. „Dabei brauchen wir künftig klare Erfolgsindikatoren, an denen wir messen müssen, ob unser Handeln zum Ziel führt.“