Wegen Arbeiten an den Schleusen dürfen an mehreren Tagen im Juni auf der Mosel keine Schiffe fahren. Die Schleusen werden vom 5. bis zum 12. Juni gesperrt, wie die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter Koblenz und Trier am Mittwoch mitteilten. dpa