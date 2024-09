Neuer Landschaftspark Arbeiten zur Landesgartenschau 2027 in Neustadt begonnen

Am Anfang steht ein Baum: Mit dem symbolischen Pflanzen einer Zerreiche (Quercus cerris) hat in Neustadt/Weinstraße offiziell die Gestaltung des Geländes zur Landesgartenschau 2027 begonnen. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und Landeswirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) gossen gemeinsam mit Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) das bereits rund sechs Meter hohe Gewächs an. Der Baum, der etwa 35 Meter hoch werden kann, wird während der Arbeiten versetzt, er kehrt dann aber an diesen Platz zurück.