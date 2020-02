Arbeitende Häftlinge verdienen deutlich unter Mindestlohn

Häftlinge fertigen in der Schreinerei der Justizvollzugsanstalt Diez Möbel an. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Mainz Sie helfen in der Gefängnisküche, geben Bettwäsche aus und produzieren für externe Unternehmen: Arbeitende Gefangene verdienen bundesweit deutlich weniger als den Mindestlohn. In Rheinland-Pfalz bekommen sie je nach Vergütungsstufe zwischen 8,26 und 17,20 Euro netto - für einen ganzen Arbeitstag, wie das Justizministerium in Mainz der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.



Der Mindestlohn liegt in Deutschland seit Jahresbeginn bei 9,35 Euro brutto - pro Stunde.

Das Justizministerium begründet dies damit, dass das Land und somit die Steuerzahler bei Gefangenen die Kosten für Unterkunft, Essen und medizinische Versorgung übernähmen. Jeder Inhaftierte schlage (Stand 2018) mit durchschnittlich 148,40 Euro zu Buche - pro Tag. Zudem sei die Produktivität der Gefängnisbetriebe im Vergleich zu Unternehmen der freien Wirtschaft „verhältnismäßig gering“.