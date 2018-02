später lesen Arbeiter bei Brand in Bergwerk leicht verletzt FOTO: Daniel Bockwoldt FOTO: Daniel Bockwoldt Teilen

Zwei Arbeiter sind bei einem Maschinenbrand in einem Bergwerk in Wellen leicht verletzt worden. An den Maschinen sei wahrscheinlich während eines Einbruchs wenige Tage zuvor manipuliert worden, teilte die Polizei in Trier am Donnerstag mit. Das große Bohrfahrzeug war am Mittwochmittag in Brand geraten, das Feuer konnte von Arbeitern schnell gelöscht werden. Zwei von ihnen wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Wochenende zuvor war in das Bergwerk der Trierer Kalk-, Dolomit- und Zementwerke eingebrochen worden. Die Täter stahlen Untertagelampen und bewegten mehrere Fahrzeuge. dpa