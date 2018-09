später lesen Arbeiter in Betonmischer schwer verletzt Teilen

Ein 49-Jähriger ist während der Arbeit in einem Betonmischer eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Mann sei am Freitag in Bad Kreuznach in der Maschine gewesen, als diese plötzlich anlief, teilte die Polizei mit. dpa