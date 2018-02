später lesen Arbeiter-Samariter-Bund weiht ersten Wünschewagen ein FOTO: Roland Weihrauch FOTO: Roland Weihrauch Teilen

Der erste Wünschewagen für schwerkranke Patienten im Saarland geht heute an den Start. Bundesweit ist es seit dem Start 2014 in Essen bereits der 16. Wagen dieser Art. Nach und nach ist das Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) gewachsen. Zum Auftakt an der Saar werden in Saarbrücken unter anderem der Landesinnenminister Klaus Bouillon (CDU) sowie ASB-Präsident Franz Müntefering erwartet. dpa