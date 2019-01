später lesen Arbeiter von umgestürztem Fenstergestell schwer verletzt Teilen

Ein kippendes Fenstergestell hat einen Mitarbeiter eines Gewerbebetriebs in Mülheim an der Mosel (Kreis Bernkastel-Wittlich) schwer verletzt. Die rund eine Tonne schwere Vorrichtung war nach Polizeiangaben am Montag in der Produktionshalle ins Schwanken geraten und hatte den 30-Jährigen unter sich begraben. dpa