Arbeitgeber im privaten Busgewerbe: Kein Handlungsspielraum

Mainz Busfahrer sind seit Montag im Warnstreik, eine Lösung des Konflikts ist nicht in Sicht. Die Arbeitgeber sehen die Landesregierung am Zug.

Drei Tage nach Beginn eines einwöchigen Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbe in Rheinland-Pfalz haben die Arbeitgeber die Landesregierung zum Handeln aufgefordert. Jetzt müsse das Land seine Zusage für einen finanziellen Ausgleich der Tariferhöhung vom September vergangenen Jahres erfüllen und den in Aussicht gestellten „Rheinland-Pfalz-Index“ mit Zuschüssen des Landes zum öffentlichen Nahverkehr einführen, sagte am Mittwoch der Geschäftsführer der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe Rheinland-Pfalz, Heiko Nagel. „Wir haben aktuell keinerlei Handlungsspielraum.“