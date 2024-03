Tarife Arbeitgeberverband im Busgewerbe widerspricht Ministerium

In der Branche schwelt ein erbitterter Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Verdi und der VAV. Ein rund zweiwöchiger Streik war am vergangenen Sonntag zu Ende gegangen. Die Positionen liegen weit auseinander: Verdi fordert 500 Euro mehr Lohn und eine Einmalzahlung von 3000 Euro für die Beschäftigten. Die VAV argumentiert, in den langen Verkehrsverträgen mit den Kommunen seien im Durchschnitt Lohnkostensteigerungen von 2,5 Prozent hinterlegt. Also könne nur dieser Wert die Grundlage für Verhandlungen sein, so lange es keinen Index gebe. Dieser würde laut VAV einen flexibleren Ausgleich von Personalkosten durch Zuschüsse aus öffentlicher Hand bieten.