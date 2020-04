Arbeitsagentur gibt Zahlen bekannt

Personen gehen vor dem Schild der Arbeitsagentur vorbei. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Saarbrücken Die saarländischen Arbeitslosenzahlen für April will die Arbeitsagentur an diesem Donnerstag um 10.00 Uhr in Saarbrücken präsentieren. Mit Spannung wird vor allem erwartet, wie sich die Corona-Pandemie auf die Erwerbstätigkeit und die Kurzarbeit ausgewirkt hat.



Vor einem Monat betrug die Arbeitslosenquote im Saarland 6,4 Prozent und vor einem Jahr 6,0 Prozent. Allerdings war die Zahl der Anzeigen für Kurzarbeit zuletzt stark gestiegen.