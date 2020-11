Arbeitsagentur: Kurzarbeitergeld muss neu angezeigt werden

Saarbrücken Betriebe in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen Kurzarbeitergeld erneut anzeigen, wenn sie diese Hilfe mindestens drei Monate nicht bezogen haben. Darauf wies die für beide Bundesländer zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Montag in Saarbrücken hin.

Dies gelte auch für den Fall, dass die Kurzarbeit ursprünglich für einen längeren Zeitraum bewilligt gewesen sei. Die Unternehmen müssten den Arbeitsausfall „unverzüglich erneut schriftlich oder elektronisch anzeigen“.