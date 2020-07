Arbeitsagentur legt neue Zahlen zum Arbeitsmarkt vor

Der Schriftzug der „Agentur für Arbeit“ an einem Gebäude. Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild

Koblenz Frische Zahlen zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Rheinland-Pfalz wird die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am heutigen Donnerstag (10.00 Uhr) vorlegen. Im Fokus dürfte stehen, wie sich die Corona-Krise im Juli weiter ausgewirkt hat, besonders so kurz vor dem üblichen Start vieler Ausbildungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Informieren wird die Leiterin der Regionaldirektion, Heidrun Schulz, in Koblenz auch über Folgen der Digitalisierung für den Arbeitsmarkt insgesamt.