Arbeitsagentur: Mehr Ein- und Auspendler im Saarland

Saarbrücken Im Saarland wächst die Zahl der Menschen, die für ihren Arbeitsplatz über die Landesgrenzen hinweg pendeln. Im vergangenen Jahr stieg die Anzahl der Einpendler leicht um ein Prozent, wie die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte.

56.200 Beschäftigte pendelten demnach im Jahr 2021 zu ihrem Arbeitsplatz an die Saar. Die meisten Arbeitnehmerinnen und -nehmer kamen den Angaben zufolge aus dem benachbarten Rheinland-Pfalz.

Etwas stärker wuchs die Zahl der Saarländerinnen und Saarländer, die in anderen Bundesländern arbeiten. In Gegenrichtung verließen den Angaben nach rund 35.900 Menschen das Saarland, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. Die Zahl der Auspendler sei damit um 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die Arbeitsplätze der Pendler lagen den Angaben nach in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen.