Arbeitsagentur präsentiert Arbeitslosenzahlen

Die Agentur für Arbeit gibt die Arbeitmarktzahlen bekannt. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/Archiv.

Saarbrücken Die rheinland-pfälzischen Arbeitslosenzahlen für Februar will die Arbeitsagentur heute in Saarbrücken vorstellen. Im Januar waren rund 106 800 Menschen im Bundesland arbeitslos gemeldet - das waren 10 400 Menschen mehr als im Dezember 2019. Im Vergleich zu Januar 2019 ergab dies ein Plus von 3600 Menschen.



