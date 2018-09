Arbeitsgemeinschaft startet: Gedenken an NS-Opfer

Mehr als 80 Organisationen und Privatpersonen wollen in der „Landesarbeitsgemeinschaft Erinnerungsarbeit im Saarland“ kooperieren. Ihr Ziel ist es, an den Nationalsozialismus und die unter seiner Herrschaft begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu erinnern. dpa

Am Donnerstag findet in Saarbrücken die Gründungsversammlung statt.

“Das ist nicht der Startschuss nach dem Motto: „Wir müssen hier jetzt endlich was tun““, sagte Erik Harms-Immand, der Sprecher der saarländischen Landeszentrale für politische Bildung, die die unabhängige und eigenverantwortliche Arbeitsgemeinschaft unterstützt. Es gebe bereits eine sehr große Fachexpertise im Bereich Erinnerungsarbeit. Mit der Arbeitsgemeinschaft schaffe man aber eine Plattform für Austausch.

Erklärtes Ziel der Mitglieder ist es, Ereignisse, Strukturen und Einzelschicksale aus der NS-Zeit in der Region aufzuarbeiten und mit ihren überregionalen Zusammenhängen zu vermitteln. Die nachfolgenden Generation stünden in der Verantwortung, der Opfer zu gedenken und ihnen Respekt zu erweisen, heißt es in den Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft.

Die Erinnerungsarbeit reiche von der Schule über außerschulische Jugend- und Erwachsenenbildung bis hin zur Gedenkstättenarbeit, sagte Harms-Immand. „Das wollen wir verknüpfen.“ Im Saarland gibt es mit dem „Gestapo-Lager Neue Bremm“ eine Gedenkstätte und mehrere Erinnerungsorte zur NS-Zeit.