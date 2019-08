Arbeitskräftebedarf: Klöckner fördert Obst- und Gemüsebauern

Julia Klöckner (CDU), Bundeslandwirtschaftsministerin. Foto: Hendrik Schmidt/Archivbild.

Mutterstadt Im Bemühen um mehr Arbeitskräfte will Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) die Obst- und Gemüsebauern unterstützen. Gemeinsam mit dem Arbeitsministerium und der Bundesagentur für Arbeit werde derzeit geprüft, mit welchen Staaten Vermittlungsabsprachen für Erntehelfer abgeschlossen werden könnten, sagte sie am Freitag laut Redemanuskript bei einem Treffen unter anderem mit Branchenvertretern in Mutterstadt (Pfalz).

