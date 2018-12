später lesen Arbeitskreis kritisiert Flüchtlingspolitik des Landes Teilen

Flüchtlingshelfer werfen der Landesregierung in Rheinland-Pfalz eine Abkehr von humanitären Grundsätzen in der Integrationspolitik vor. Bei Abschiebungen nehme das Land inzwischen einen Spitzenplatz ein, kritisierten der Initiativausschuss für Migrationspolitik und der Arbeitskreis Asyl-Flüchtlingsrat Rheinland-Pfalz in einer Erklärung zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember. dpa