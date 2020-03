Arbeitslosigkeit gesunken: Corona-Krise nicht berücksichtigt

Ein Schild mit dem Logo der „Agentur für Arbeit“ hängt an einem Gebäude. Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolbild.

Saarbrücken Schon vor der Corona-Krise ging die Zahl der offenen Stellen auf dem Saar-Arbeitsmarkt nach unten. Das zeigt die März-Statistik der Arbeitsagentur. Die weitreichenden Folgen der Pandemie zeigt sie indes noch nicht.

Vor der Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen ist die Arbeitslosigkeit im Saarland zunächst noch leicht nach unten gegangen. Allerdings flossen in die Statistik für den März nur Zahlen ein, die bis zum Stichtag 12. März erhoben wurden. Die Folgen der Corona-Krise für den Arbeitsmarkt seien darin noch nicht sichtbar, betonte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken am Dienstag. Es sei nicht davon auszugehen, dass sich der bis zum 12. März registrierte Rückgang der Arbeitslosigkeit fortgesetzt habe.