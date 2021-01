Arbeitslosigkeit im Saarland leicht gestiegen

Saarbrücken Corona hat den Arbeitsmarkt an der Saar im vergangenen Jahr kräftig durcheinandergewirbelt. Auch im letzten Monat des Jahres hinterlässt die Pandemie ihre Spuren. Noch versuchen die Betriebe, Mitarbeiter zu halten.

Die Arbeitslosigkeit im Saarland ist im Dezember nach mehreren Monaten mit rückläufigen Zahlen wieder leicht gestiegen. Wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte, waren im letzten Monat des Jahres 37 900 Frauen und Männer arbeitslos, 100 oder 0,3 Prozent mehr als einen Monat zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr waren 4900 Menschen mehr arbeitslos. Das entspricht einem Plus von 14,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag wie im November bei 7,1 Prozent. Vor einem Jahr betrug sie 6,2 Prozent.

Die Anzeigen für Kurzarbeit bedeuten nach Angaben der Bundesagentur nicht, dass in den Betrieben auch tatsächlich kurzgearbeitet wird. Zunächst gehe es um eine grundsätzliche Genehmigung für die nächsten Monate. Erst nach drei Monaten könne festgestellt werden, in welchem Umfang tatsächlich kurzgearbeitet wurde. Nach den aktuellsten Hochrechnungen gab es im September im Saarland in 2900 Betrieben mit insgesamt 22 300 Mitarbeitern Kurzarbeit. Der bisherige Höchststand in der Corona-Pandemie war im April mit 81 200 Beziehern in 8 100 Betrieben ermittelt worden.