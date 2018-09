später lesen Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz erneut gesunken FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz ist im September wegen der guten Wirtschaftslage erneut gefallen - auf den niedrigsten Wert in diesem Monat seit 1992. Im September waren 94.400 Menschen erwerbslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur in Saarbrücken am Freitag mitteilte. dpa