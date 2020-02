Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz im Februar gesunken

Das Logo der Agentur für Arbeit an einem Briefkasten. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild.

Saarbrücken Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist leicht gesunken. Rund 105 600 Menschen waren im Februar arbeitslos gemeldet, das waren 1200 Menschen (1,1 Prozent) weniger als vier Wochen zuvor. Das teilte die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Freitag in Saarbrücken mit.



Im Vergleich zu Februar 2019 lag die Zahl aber höher: Vor einem Jahr wurden 3800 arbeitslose Menschen weniger gezählt (3,7 Prozent).

Die Arbeitslosenquote lag bei 4,7 Prozent und hat sich somit im Vergleich zu Januar nicht verändert. Vor einem Jahr betrug sie 4,6 Prozent. 53,4 Prozent der arbeitslos gemeldeten Personen verfügten nicht über eine abgeschlossene Berufsausbildung.