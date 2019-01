später lesen Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz leicht gestiegen FOTO: Julian Stratenschulte FOTO: Julian Stratenschulte Teilen

Zum Ausklang des Jahres ist die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz saisonbedingt leicht gestiegen: Die Zahl der Erwerbslosen nahm im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 1,9 Prozent auf 92 700 zu, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Saarbrücken mitteilte. dpa