Arbeitslosigkeit kaum verändert: Offene Ausbildungsplätze

Das Logo der Agentur für Arbeit ist an einem Display in der Agentur zu sehen. Foto: Marijan Murat/Archivbild.

Saarbrücken Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz lag im August etwa auf Vorjahresniveau. Die Erwerbslosenquote betrug 4,4 Prozent und entsprach damit genau dem Vorjahreswert. Im Vergleich zum Juli war sie saisonbedingt um 0,1 Punkte niedriger, wie die Arbeitsagentur am Donnerstag in Saarbrücken berichtete.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

99 600 Frauen und Männer waren arbeitslos gemeldet. Das waren 600 (0,6 Prozent) mehr als vor einem Jahr, aber 1000 (minus 1,0 Prozent) weniger als im Juli. Von diesem Rückgang hatten insbesondere jüngere Menschen profitieren können, die sich nach ihrer Ausbildung vorübergehend arbeitslos gemeldet hatten. 137 200 Menschen galten als unterbeschäftigt, 900 weniger als vor Jahresfrist. Darunter fallen auch Männer und Frauen, die an entlastenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmen oder aus anderen Gründen nicht mehr als Arbeitslose gezählt werden.

„Allerdings erkenne ich auch eine nachlassende Dynamik am Arbeitsmarkt“, sagte die Chefin der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Heidrun Schulz. „Die Kräftenachfrage der Unternehmen ist rückläufig und ebenso die Beschäftigtenzahl in der Zeitarbeit.“ Es fragten auch mehr Unternehmen nach Kurzarbeit.