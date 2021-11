Arbeitslosigkeit sinkt im neunten Monat in Folge

Ein Schild steht vor einem Standort der Agentur für Arbeit. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im November im neunten Monat in Folge gesunken. Zugleich registrierte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitten in der Corona-Pandemie weiterhin eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Im November waren in Rheinland-Pfalz rund 97.600 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, wie die Behörde am Dienstag in Saarbrücken mitteilte. Das waren 2700 weniger als vier Wochen zuvor und 17.900 weniger als im November 2020.

Die Arbeitslosenquote betrug im November 2021 in Rheinland-Pfalz 4,3 Prozent. Im Oktober hatte sie bei 4,4 Prozent und vor einem Jahr bei 5,1 Prozent gelegen.

„Der Arbeitsmarkt befindet sich auf Erholungskurs“, stellte die Chefin der Regionaldirektion, Heidrun Schulz, fest. Stichtag für die Erhebung der neuen Zahlen war der 11. November.