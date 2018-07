später lesen Arbeitsmarkt: Agentur stellt Juli-Zahlen vor FOTO: Sebastian Gollnow FOTO: Sebastian Gollnow Teilen

Twittern

Teilen



Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit stellt heute die Entwicklung des Juli-Arbeitsmarkts in Rheinland-Pfalz vor. Im Juni war die Zahl der Arbeitslosen zum fünften Mal in Folge zurückgegangen, rund 97 800 Frauen und Männer waren damals ohne Job gemeldet, hatte die Behörde mit Sitz in Saarbrücken mitgeteilt. dpa